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Uyuşturucu taşıyan Brezilyalı kuryeden 'mafya' iddiası

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'ya, midesinde 59 kapsül içinde 649 gram kokain sokmaya çalışırken yakalanan Brezilyalı W

27 Aralık 2017 17:06

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'ya, midesinde 59 kapsül içinde 649 gram kokain sokmaya çalışırken yakalanan Brezilyalı W.L.A.T., \'Malik\' adlı mafya liderinin baskısıyla kuryelik yaptığını ileri sürdü.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim\'de Brezilya\'nın Sao Paulo kentinden İsviçre\'nin Zürih şehri aktarmalı Antalya seferini yapan uçakla Türkiye\'ye gelen W.L.A.T.\'nin uyuşturucu kuryeliği yaptığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Antalya Havalimanı\'nda önlem alan ekipler, uçaktan inen şüpheliyi gözaltına aldı. Mahkemeden alınan kararla hastanede yapılan iç muayenesinde, W.L.A.T.\'nin mide ve bağırsak kısmında, kokain içerdiği değerlendirilen kapsül şeklinde çok sayıda cisim olduğu tespit edildi. Hastanede gözetim altında tutulan W.L.A.T.\'nin midesinde 59 kapsül içindeki yaklaşık 260 bin lira değerinde 649 gram kokain doğal yollarla çıkarıldı. Hastanedeki tedavisinden sonra emniyete götürülen W.L.A.T., tutuklandı.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, bugün hakim karşısına çıkan W.L.A.T., kuryeliği Sao Paulo kentinde mafya lideri olduğunu belirttiği ve soyadını bilmediği \'Malik\' adlı kişinin zorlamasıyla yaptığını ileri sürdü. Tercüman aracılığıyla ifade veren W.L.A.T., “Benden, Antalya\'ya geldiğimde elime verdikleri notta yazılı otele gitmemi istedi. Otele gittiğimde odaların fotoğrafını çekip, telefonla ona atacaktım. O zaman benim Antalya\'ya vardığımı anlayacaktı\" dedi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı eksiklerin tamamlanması için erteledi.

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