T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuşturucu tacirlerine operasyon

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, polisin operasyon yaptığı inşaatta, uyuşturucu satan 2 kişiyi yakaladı

27 Ekim 2017 16:10

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, polisin operasyon yaptığı inşaatta, uyuşturucu satan 2 kişiyi yakaladı.
Merkez Seyhan İlçesi, Bahçelievler Caddesi\'ndeki bulunan bir inşaatta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliği\'ne bağlı güven timleri, operasyon düzenledi. İnşaata giren polisler, uyuşturucu taciri 2 kişiyi yakaladı. Arama yapan polisler, şeffaf poşetler içinde, satışa hazır 100 paket kubar esrar buldu. Uyuşturucu satıcılarının, insan pisliklerinin yanında satış yaptığı, tuğlaların üzerine oturarak burada de esrar içtiği belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANAMerkez SeyhanBahçelievler CaddesiAdana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler AmirliğiAramaUyuşturucuGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24