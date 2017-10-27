Uyuşturucu tacirlerine operasyon

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, polisin operasyon yaptığı inşaatta, uyuşturucu satan 2 kişiyi yakaladı.

Merkez Seyhan İlçesi, Bahçelievler Caddesi\'ndeki bulunan bir inşaatta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliği\'ne bağlı güven timleri, operasyon düzenledi. İnşaata giren polisler, uyuşturucu taciri 2 kişiyi yakaladı. Arama yapan polisler, şeffaf poşetler içinde, satışa hazır 100 paket kubar esrar buldu. Uyuşturucu satıcılarının, insan pisliklerinin yanında satış yaptığı, tuğlaların üzerine oturarak burada de esrar içtiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



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