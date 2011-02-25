-UYUŞTURUCU TACİRLERİNE HELİKOPTERLİ OPERASYON MERSİN (A.A) - 25.02.2011 - Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 80 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 500 polis memurunun katıldığı helikopter destekli operasyonda, 55 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ticaretiyle ilgili ''torbacı'' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu elde edilen görüntülerde, satıcıların uyuşturucuları saklamak için kamyonet ile bir ağacı kullandığı belirlendi. Yaklaşık 8 ay süren çalışma sonrasında değişik birimlerden 500 polisin katılımı şafak vakti kentin değişik yerlerindeki 80 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda, uyuşturucu bulundurdukları ve sattıkları belirlenen ayrıca haklarında arama kararı bulunan toplam 55 kişi gözaltına alındı. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği operasyonla ilgili çalışmanın sürdüğü bildirildi. Zanlılar, Mersin Devlet Hastanesinden alınan sağlık raporu ardından Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Bu arada, operasyon kapsamında Bahçe Mahallesi'ndeki aramada 4 kişi gözaltına alınırken, bazı vatandaşlar polise alkışla destek verdi.