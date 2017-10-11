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Uyuşturucu tacirlerine 10'ar yıl hapis

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile tutuklu yargılanan Soner Sarıtaş ve Ahmet Nedimaslan 10'ar yıl hapis, 12'şer bin lira para cezasına, tutuksuz sanık Murat Gündüz ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

11 Ekim 2017 15:42

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile tutuklu yargılanan Soner Sarıtaş ve Ahmet Nedimaslan 10\'ar yıl hapis, 12\'şer bin lira para cezasına, tutuksuz sanık Murat Gündüz ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen 9 Mayıs\'ta yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 30 yaşındaki Soner Sarıtaş, 25 yaşındaki Ahmet Nedimaslan ve 23 yaşındami Murat Gündüz gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve üst aramalarında \'fişek\' olarak nitelendirilen11 içimlik 14.35 gram metanfetamin, poşet içinde 12.70 gram metanfetamin, 2.25 gram esrar, hassas terazi, tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevkedilen Sarıtaş ve Nedimaslan tutuklanırken, Gündüz tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Soner Sarıtaş ve Ahmet Nedimaslan ile tutuksuz sanık Murat Gündüz hazır bulundu. Mahkemede sözleri sorulan Sarıtaş, suçlamayı kabul ederek, \"Uyuşturucuları ben satıyorum. Ahmet ile Murat yanıma uyuşturucu almak için geldi. Pişmanım\" dedi. Tutuklu sanık Nedimaslan ise, uyuşturucu satışı yapmadığını belirterek, \"Ben uyuşturucu kullanıcısıyım. Kesinlikle satışını yapmıyorum. Beraatımı talep ediyorum\" dedi. ifadelerini kullandı.Tutuksuz sanık Gündüz de, uyuşturucu kullanıcısı olduğunu belirterek, beraatını istedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu tutuklu sanıklar Sarıtaş ve Nedimaslan\'a 10\'ar yıl hapis cezası, 12\'şer bin lira da para cezası verdi. Tutuksuz sanık ise 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

 

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