Uyuşturucu tacirleri belediye otobüsüyle adliyeye götürüldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 5 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 43 kişinin ardından bugün de 50 şüpheli 2 otobüsle adliyeye getirildi.

26 Eylül\'de \'15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler\' adının verildiği operasyonda 2 bin 500 polis, 211 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Helikopter ve drone ile havadan destek verilen şafak operasyonunda 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 219 fişek, 74 paket toplam bin 900 gram esrar, 650 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 33 bin 800 TL para, 1 telsiz, 1 terazi, 3 pakette 40 gram eroin ele geçirildi. 170 kişi de gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan 43 kişi dün geniş güvenlik önlemleri altında nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. Şüphelilerden torbacı kadınlar Zeliha Y. ve Ceylan T.\'nin de aralarında bulunduğu 37 kişi tutuklandı, 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün sorguları tamamlanan 50 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin fazla olması nedeniyle adliyeye Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 2 otobüsle getirildi. Adliye önünde çevik kuvvet önlem aldı. Halen gözaltında bulunan 77 kişinin ise işlemleri sürüyor.

ÇAMAŞIR ASKISINDA ESRAR

Bu arada yapılan operasyona ait yeni görüntülerde ortaya çıktı. Özel harekat polislerinin yaptığı baskında uyuşturucu tacirlerinin esrar elde ettikleri kenevir bitkisini, çamaşır askısında kuruttuğu anlaşıldı. Ayrıca tutuklanan kadınların dikkat çekmemek için esrarı makyaj çantasın içinde sakladıkları öğrenildi.



FOTOĞRAFLI