Uyuşturucu taciri genç kadına 8 yıl 4 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Fatma Kömür (21), karar duruşmasındaki ifadesinde, “Ne olur beni anneme bağışlayın” dedi. Mahkeme genç kızı, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL para cezasına çarptırdı.

Merkez Talas İlçesi Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi\'nde geçen 22 Şubat tarihinde, polis ekiplerinin takibe aldığı Fatma Kömür\'ün A.Ö.\'ye 100 TL karşılığında uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Gözaltına alınan Kömür\'ün üst aramasında alüminyum folyoya sarılı 40 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kömür, tutuklandı.

Fatma Kömür hakkında Uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Karar duruşmasında tutuklu sanık Fatma Kömür ile avukatı hazır bulundu. Pişman olduğunu ifade eden Kömür, \"Ne olur beni anneme bağışlayın, çok pişmanım\" dedi.

Mahkeme heyeti, Fatma Kömür\'ü \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ayrıca genç kıza 16 bin 660 TL\'de para cezası verdi. Mahkeme, tutuklu sanığın tutukluluk durumunun devamına karar verdi.