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Uyuşturucu taciri 5 Suriyeli tutuklandı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY'da polisin şüphe üzerine durduğu otomobilde 10 bin 200 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi

15 Aralık 2017 01:34

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY\'da polisin şüphe üzerine durduğu otomobilde 10 bin 200 adet captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda da çok miktarda uyuşurucu madde bulundu.   
Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya-Reyhanlı Karayolu\'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 10 bin 200 adet captagon hap ele geçirilirken, araçta bulunan Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Suriyelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 3 kilo 37 gram takoz esrar, 1 kilo 580 gram esrar, 2 extacy hap, 48 zolam hap, 26 tramadol hap bulundu. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 Suriyeli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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