Uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, evinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan İdris Güleryüz (38), çıkarıldığı nöbetçi mahkeme trafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmada İdris Güleryüz\'ün uyuşturucu sattığını belirleyip evini takibe aldı. Sivil ekipler şüphelinin İlkadım ilçesindeki evinden çıkan iki kişiye 1 paket bonzai sattığını tespit edip eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 2 adet hassas terazi, 100 gram esrar, 2 paket halinde 5 gram bonzai ele geçirip İdris Güleryüz\'ü gözaltına aldı.

Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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