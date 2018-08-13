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Uyuşturucu şüphelisi pompalı tüfekle yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de S

13 Ağustos 2018 21:39

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de S.T. (34), uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyon kapsamında S.T., yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve otomobilinde, 5 gram metamfetamin, ruhsatsız 2 pompalı tüfek, 45 pompalı tüfek fişeği, uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan folyo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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