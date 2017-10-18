Uyuşturucu şüphelisi kadın, kucağında bebeğiyle adliyeye götürüldü

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da bebek bezinde uyuşturucu saklayıp, sattığı iddiasıyla 29 yaşındaki Tuğba A., gözaltına alındı. Şüpheli, bakacak kimsesi olmadığı için bebeğiyle birlikte adliyeye götürüldü.

Merkez Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Minareliçavuş Mahallesi E Tipi Kapalı Cezaevi karşısında bir araçta uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bir süre izlenen şüphelilerin uyuşturucu sattıkları tespit edilince, operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada uyuşturucu bulunamazken, Tuğba A.\'nın çantasındaki bebek bezlerini kontrol eden polisler, satışa hazır hale getirilmiş 215 gram metamfetamin ele geçirdi. Araçta bulunan Tuğba A. ile birlikte Fatih K. ve E. Furkan Ç. gözaltına alınıp, Uyuşturucu ile Mücadele Şuba Müdürlüğü\'ne teslim edildi. İfadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tuğba A., bakacak kimsesi olmadığı için 2 yaşındaki bebeğiyle birlikte adliyeye götürüldü.



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