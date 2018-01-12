Uyuşturucu şüphelisi kadın: Çıkınca tekrar satacağız

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3\'ü kadın 14 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.B., polisler tarafından götürülürken, \"Çıkınca tekrar satacağız\" dedi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geçen 10 Ocak\'ta, Karşıyaka Mahallesi\'nde, özel harekat polisleriyle birlikte eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında uyuşturucu sattığı belirlenen kişilerin evlerindeki kapılar kırıldı, zanlılar yataklarında kelepçelenip, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 kilo 468 gram esrar, 676 uyuşturucu hap, 9 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen bir miktar para ve altın ziynet eşyaları ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3\'ü kadın 14 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.B., G.G., G.B., isimli kadınlar ile diğer şüpheliler Z.G., O.G., E.Y., A.A., E.B., O.K., Y.G., F.A., T.G., F.G. ve S.B., bugün adliyeye sevk edildi. Evindeki aramada, uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen yüklü miktarda para ve altın takılar ele geçirilen M.B.\'nin polisler arasında adliyeye getirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere, \"Sanki çekince satmayacak mıyız? Çıkınca tekrar satacağız, Çıkınca devam\" diye bağırdı. Bunun üzerine kadın polis, şüpheli M.B.\'yi ağzını kapatarak adliye binasına soktu.



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