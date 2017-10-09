Uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarlarla Mücadele Şube ekipleri 4 gün önce Samsun merkez ile Ayvacık, Çarşamba ve Bafra ilçelerinin yanı sıra Adana\'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 8 kilo 114 gram esrar, 26 ecstasy hap, 1 gram bonzai, 294 gram kokain, 100 gram metamfetamin, 4 ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'nde 4 gün sorgulanan 17 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.



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