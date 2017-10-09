T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi

09 Ekim 2017 12:30

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarlarla Mücadele Şube ekipleri 4 gün önce Samsun merkez ile Ayvacık, Çarşamba ve Bafra ilçelerinin yanı sıra Adana\'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 8 kilo 114 gram esrar, 26 ecstasy hap, 1 gram bonzai, 294 gram kokain, 100 gram metamfetamin, 4 ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'nde 4 gün sorgulanan 17 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HakanDHA SAMSUN Emniyet MüdürlüğüEmniyet MüdürlüğüSuçlarlarla MücadeleSamsunAyvacıkBafraFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24