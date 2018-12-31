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Uyuşturucu şüphelileri adliyede

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

31 Aralık 2018 15:24

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 4 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı.Operasyom yapılan adreslerde yapılan aramada 45,93 gram skunk maddesi ele geçirildi.  Gözaltına alınan şüphelilerden 4\'ü \'uyuşturucu madde kullanmak\' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. 4 şüpheliden 2\'si ifadesi alındıktan sonra salıverilirken, 2 şüpheli ise \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

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