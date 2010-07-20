Uyuşturucu satışı yapan öğretmene 4 yıl hapis cezası

T24- Tekirdağ'da, eski öğrencisine uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan 29 yıllık beden eğitimi öğretmeni 55 yaşındaki Ayhan Derinde, yargılandığı Tekirdağ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6 ay önce İstanbul'dan temin ettiği esrarı, Tekirdağ'daki bir eğlence yerinde müzisyenlik yapan 2 eski öğrencisine satarken suçüstü yakalanıp tutuklanan Tekirdağ Lisesi beden eğitimi öğretmeni ve hentbol antrenörü Ayhan Derinde, Tekirdağ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Derinde'nin avukatı ve yakınları katıldı. Hakkında hazırlanan iddianamede ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 5 ile 15 yıl arasında cezası istenen Derinde, suçsuz olduğunu söyledi ve tahliyesini istedi.



‘SATICI DEĞİL İÇİCİYİM’

Mahkemede yaptığı savunmada 22 yıldır esrar kullandığını söyleyen Ayhan Derinde, “Esrar içtiğim için 4- 5 kez hakkımda soruşturma açıldı. Bir soruşturma sonunda 4 yıl görevimden uzaklaştırıldım. Bu sürede tedavi olup tekrar görevime döndüm. Sık sık geçirdiğim soruşturmalar nedeniyle okul değiştirdim. Bırakmayı denedim ama bir türlü bu illetten kurtulamadım. Satıcı değilim. Kesinlikle öğrencilerime bu illeti bulaştırmadım. Yakalandığım gece üzerinde içmek için 30 gram esrar vardı. Satmak için değil içmek için taşıyorum” dedi.



‘ONLAR BENİM YAVRULARIM’

Esrarı kendisinin kullandığını fakat öğrencilerine bulaştırmadığını söyleyen Derinde, “29 yıllık öğretmenliğim boyunca bu illeti çocuklarıma bulaştırmadım. Onlar benin yavrularım. Kendim içiyordum. Kesinlikle satıcı değilim. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti ise Derinde'yi ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 4 yıl 2 ay hapse mahkum etti. Derinde, tutuklu bulunduğu Tekirdağ Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

29 yıllık öğretmen olan Ayhan Derinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan soruşturma sonunda öğretmenlikten uzaklaştırılmıştı.

