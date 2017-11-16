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Uyuşturucu satıcısına 8 yıl 4 ay hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, tutuklu şüpheli 28 yaşındaki Ali Uzun'a, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezası verildi

16 Kasım 2017 17:03

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, tutuklu şüpheli 28 yaşındaki Ali Uzun\'a, \'uyuşturucu madde ticareti\' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezası verildi.
Olay, geçen temmuz ayında Merkez Melikgazi İlçesi\'ne bağlı Battalgazi Mahallesi\'ndeki Kevser Parkı\'nda meydana geldi. Narkotik ekiplerini gören hurdacı Ali Uzun, park içinde koşarak kaçmaya çalıştı. Polis tarafından yakalanan Uzun\'un üzerinde  20 içimlik 70 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali Uzun, mahkemece tutuklandı.
Kayseri 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklu yargılanan Ali Uzun, \"11 yıldır uyuşturucu içen birisiyim. Esrar dışında hiçbir maddeyi içmem. Kimseye uyuşturucu satmadım. Tahliyemi istiyorum\" dedi. Mahkeme heyeti, yargılama sonunda, Ali Uzun\'u suçlu bularak \'Uyuşturucu madde ticareti\' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 2 bin lira para cezası verdi.

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