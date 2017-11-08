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Uyuşturucu satıcısına 12,5 yıl hapis

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Volkan Özkan'a (45), 12,5 yıl hapis cezası aldı

08 Kasım 2017 16:30

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Volkan Özkan\'a (45), 12,5 yıl hapis cezası aldı.
Geçtiğimiz 6 Temmuz’da il genelinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişiye uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerin evleri ve üzerlerinde yapılan aramada 9 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirilirken Volkan Özkan gözaltına alındı. Diğer 5 şüpheli ise, serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen Özkan, tutuklandı.
Kayseri 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Volkan Özkan hazır bulundu. Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu Özkan, yöneltilen suçlamayı kabul etmeyerek beraatını istedi. Mahkeme heyeti yaptığı Özkan\'a ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 12,5 yıl hapis cezası verdi.

 

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