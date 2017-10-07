Uyuşturucu satıcısı yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan 48 yaşındaki H.K. polis tarafından yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan 48 yaşındaki H.K yakalandı. H.K.\'nin evinde yapılan aramada 510 gram esrar, 240 gram toz esrar, 2 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

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