T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuşturucu satıcısı yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan 48 yaşındaki H

07 Ekim 2017 13:32

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan 48 yaşındaki H.K. polis tarafından yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan 48 yaşındaki H.K yakalandı. H.K.\'nin evinde yapılan aramada 510 gram esrar, 240 gram toz esrar, 2 kök hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİ DHA KAYSERİEmniyet Müdürlüğü AsayişSuçlarla MücadeleFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24