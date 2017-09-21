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Uyuşturucu satıcısı yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alınırken, 3 kişiye de uyuşturucu kullandıkları gerekçesi ile cezai işlem yapıldı

21 Eylül 2017 12:51

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alınırken, 3 kişiye de uyuşturucu kullandıkları gerekçesi ile cezai işlem yapıldı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik il genelinde denetim yapıldı. Denetimlerde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 33 yaşındaki T.T. gözaltına alındı. Bu kişinin evinde ve çalıştığı yerde 52.07 gram eroin, 6.75 gram metamfetamin, 6.95 gram esrar, uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 1 tabanca ve uyuşturucu satışında kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. T.T sorgusunun ardından adliyeye gönderilecek. Bu arada uyuşturucu kullanan 3 kişi ile ilgili işlem yapıldı.

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