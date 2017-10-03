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Uyuşturucu satıcısı sevgililere hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklu bulunan sevgililere 8-10 yıl arasında hapis cezası verildi

03 Ekim 2017 17:53

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla tutuklu bulunan sevgililere 8-10 yıl arasında hapis cezası verildi.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geçen 31 Mart\'ta Melikgazi İlçesi Konaklar Mahallesi\'nde operasyon yaptı. Operasyonda, Yağmur Kara\'nın iç çamaşırında 0.45 gram, sevgilisi Hacı Mehmet Deveci\'nin üstünde 24 gram metafetamin kaldıkları evin elektrik panosunda ise 2 gram bonzai ve Ecstasy hap ele geçirildi. İfadeleri alınan sevgililer tutuklandı. Kayseri 3\'ncü Ağır Ceza  Mahkemesi\'nde yargılanan davadaki son duruşmada tutuklu sanıklar; Yağmur Kara ve Hacı Mehmet Deveci hazır bulundu. Uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu bulunan kuaför Kara, \"Uyuşturucu bağımlısıyım. Çok istedim bırakmayı ama olmadı. Hacı Mehmet sevgilim olur. İç çamaşırımda çıkan uyuşturucu içmek için aldığım uyuşturucudur. Diğer yerlerde bulunan uyuşturuculardan haberim yoktur\" dedi.
Tutuklu diğer sanık Hacı Mehmet Deveci ise savunmasında kimseye Bonzai satmadığını, herşeyi Emniyet\'te anlattığını ifade ederken, \"Metamfetamin sattığımı kabul ediyorum. Uyuşturucu sattığıma iddiasında bulunan hiç kimseyi tanımıyorum\" diye konuştu. Mahkeme heyeti Hacı Mehmet Deveci\'ye 10 yıl 5 ay, Yağmur Kara\'ya 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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