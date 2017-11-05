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Uyuşturucu satıcısı kadından 'türbe' yalanı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan G

05 Kasım 2017 21:30

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan G.Ö. adlı kadın, evinin bahçesindeki taş yapıya sakladığı uyuşturucunun bulunmaması için polisi \"Orası türbedir, açılması günahtır\" diyerek engellemeye çalıştı. G.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 56 yaşındaki G.Ö.  isimli kadının \'uyuşturucu ticareti yaptığı, yanında bulundurduğu silahla da halkı tehdit ettiği\' ihbarı üzerine harekete geçti. Kadının evine baskın düzenleyen ekipler, 80 uyuşturucu hap, 60 gram bonzai, 1 hassas terazi ele geçirdi. Evde yapılan aramada yeşil renkli taş yapıyı aramak isteyen polislere engel olmaya çalışan G.Ö., \"Orası türbedir, açılması günahtır\" dedi. Polisin orada yaptığı aramada ise 1 ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 2 şarjör ve 30 mermi bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ö. tutuklandı.

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