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Uyuşturucu satıcısı 'hesap defteri' ile yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polis, evinde uyuşturucu ele geçirdiği A

29 Mart 2018 12:56

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de polis, evinde uyuşturucu ele geçirdiği A.A.\'nın (38) not defterinde ise uyuşturucu ticareti ile ilgili bilgilere ulaştı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nün uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda A.A. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde ve otomobilinde yapılan aramada 5.20 gram metamfetamin, 1,15 gram bonzai, 50 kilitli poşet ve uyuşturucu ticaretinde sipariş ve alacaklarını not tuttuğu hesap defteri ele geçirildi. Şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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