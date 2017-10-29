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Uyuşturucu satıcısı 3 kişi yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında 3 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı

29 Ekim 2017 13:12

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında 3 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve Kayseri\'ye uyuşturucu nakledenlere yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapan ve nakleden 45 yaşındaki S.E., 48 yaşındaki U.Y. ve 29 yaşındaki Y.Y. polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi yapılan üst, araç ve ev aramalarında satışa hazır vaziyette 40 gram metamfetamin ele geçirildi. Zahir tacirleri sorgularının ardından adliyeye gönderilecek.

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