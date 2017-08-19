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Uyuşturucu satıcılarında suikast silahı ele geçti

Ramazan ÇELİK/ HATAY, (DHA)- HATAY polisinin uyuşturucu ticareti yapanlara karşı düzenlediği 2 operasyonda 12 kişi tutuklanırken, sanıkların birinde kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi

19 Ağustos 2017 14:40

Ramazan ÇELİK/ HATAY, (DHA)- HATAY polisinin uyuşturucu ticareti yapanlara karşı düzenlediği 2 operasyonda 12 kişi tutuklanırken, sanıkların birinde kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine karşı başlattığı operasyonların ilkinde çok sayıda işyeri ve eve şafak baskını düzenledi. Bu operasyonda 34 kişi hakkında işlem yapılırken, 1 kişi tutuklandı. İşlem yapılan kişilerin üzerinden 1042 adet Captagon hap, 152 gram esrar, 26.82 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan bir cam aparat ele geçirildi.
Geçen 15 Ağustos\'ta, 5 aylık takip sonucunda Kilis, Gaziantep ve Hatay merkezli olarak eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Antakya, Kırıkhan ve Reyhanlı\'daki 13 adrese baskın yapıldı. Bu operasyonlarda ise 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların adreslerinde yapılan aramalarda kalem şeklinde 1 suikast silahı, bu silaha ait 3 mermi, ruhsatsız 2 tüfek, bin 414 adet captagon hap, 356.5 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11\'i tutuklandı, 3 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen esrarın, operasyon yapıldığını anlayan bir şüpheli tarafından klozet yanındaki rezervuarda saklanmaya çalışıldığı ancak, ekiplerin dikkati sayesinde bulunduğu açıklandı.

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