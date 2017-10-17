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Uyuşturucu satıcılarına 'Poyraz' darbesi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da mahalle aralarında uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı

17 Ekim 2017 17:05

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da mahalle aralarında uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 5 mahallede \'Poyraz\' adı verilen operasyon düzenledi. Çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda, satışa hazır 1 kilo 800 gram esrar, 6 gram eroin, 28 uyuşturucu hap, bir pompalı tüfek ve tabanca ile bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet K., Serhat Ö., Şerif Y., Bekir Y.,  Abdullah A., Mehmet A., Cabbar B., Volkan K.,  Soner Ö. ve Mesut K. sorgulanmak üzere Emniyet\' Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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