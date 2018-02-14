T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de ‘uyuşturucu madde ticareti’ yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Yılmaz Bozkurt ve Gülistan Adak, 12’şer yıl 6’şar ay hapis cezası ile 2’şer bin lira para cezasına çarptırıldı

14 Şubat 2018 16:49

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de ‘uyuşturucu madde ticareti’ yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Yılmaz Bozkurt ve Gülistan Adak, 12’şer yıl 6’şar ay hapis cezası ile 2’şer bin lira para cezasına çarptırıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 21 Temmuz tarihinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Yılmaz Bozkurt (24) ve Gülistan Adak (25) ve Sinan S.\'yi (45) gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 5 parça halinde 11 gram sentetik uyuşturucu bonzai ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Yılmaz Bozkurt ve Gülistan Adak mahkemece tutuklandı, Sinan S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, haklarında dava açıldı.
Kayseri 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Yılmaz Bozkurt (24) ve Gülistan Adak (25) ile tutuksuz sanık Sinan S. (45) hazır bulundu. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Gülistan Adak ve Yılmaz Bozkurt’u 12’şer yıl 6’şar hapis, 2’şer bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. Heyet sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırırken, tutuksuz sanık Sinan S. ise beraat etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Samed Aydın SUNKAYSERİ DHA KAYSERİdeBozkurtGülistan AdakKayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüTemmuzYılmaz BozkurtSinanKayseriAğır Ceza MahkemesindeSavunmalarınAdakYılmaz BozkurtuHeyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24