Uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de ‘uyuşturucu madde ticareti’ yaptıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Yılmaz Bozkurt ve Gülistan Adak, 12’şer yıl 6’şar ay hapis cezası ile 2’şer bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 21 Temmuz tarihinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Yılmaz Bozkurt (24) ve Gülistan Adak (25) ve Sinan S.\'yi (45) gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 5 parça halinde 11 gram sentetik uyuşturucu bonzai ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Yılmaz Bozkurt ve Gülistan Adak mahkemece tutuklandı, Sinan S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, haklarında dava açıldı.

Kayseri 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Yılmaz Bozkurt (24) ve Gülistan Adak (25) ile tutuksuz sanık Sinan S. (45) hazır bulundu. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Gülistan Adak ve Yılmaz Bozkurt’u 12’şer yıl 6’şar hapis, 2’şer bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. Heyet sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırırken, tutuksuz sanık Sinan S. ise beraat etti.