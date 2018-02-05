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Uyuşturucu sanığına 12,5 yıl hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-  KAYSERİ’de, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan Hacı Altun'a mahkeme heyeti 12,5 yıl hapis, 25 bin lira da para cezası verdi

05 Şubat 2018 17:04

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)-  KAYSERİ’de, \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan tutuklu yargılanan Hacı Altun\'a mahkeme heyeti 12,5 yıl hapis, 25 bin lira da para cezası verdi.
Geçen Ekim ayında Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmış, ev, araç ve üst aramalarında, parçalar halinde eroin, bonzai, ecstasy, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirilmişti. Şüphelilerden Hacı Altun (39) ve Esat Göğderen (32) tutuklanırken, diğer sanıklar H.K. (34), B.Y. (41) ve S.Y. (20) serbest bırakıldı.
1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Hacı Altun ve Esat Göğderen mahkemede hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanıklardan Hacı Altun\'un 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da parayla cezalandırılmasını kararlaştırdı ve tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Esat Göğderen\'nin ise kullanıcı olmak suçundan 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla tahliyesine karar verildi.

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