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Uyuşturucu sanığı, 'Uyuşturucuya hayır' kampanyasına katılmış

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 13 kişiden biri olan İsmail Tulumoğlu'nun, 'Uyuşturucuya hayır' yazılı tişörtle çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çık

29 Ocak 2018 18:38

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 13 kişiden biri olan İsmail Tulumoğlu\'nun, \'Uyuşturucuya hayır\' yazılı tişörtle çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.
Zonguldak Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, İstanbul ve Zonguldak\'ta yaptığı uyuşturucu operasyonunun ardından dün adliyeye sevk edilen 28 kişiden 13\'ü tutuklandı, 15\'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gökçebey ilçesinde gazino işletmecisi İsmail Tulumoğlu da \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı. Tulumoğlu\'nun kentte düzenlenen \'Uyuşturucuya hayır\' kampanyasına katıldığı ve \'Uyuşturucuya hayır\' yazılı tişörtle çektirdiği fotoğrafını da sosyal medya hesabı Facebook\'tan yayınladığı ortaya çıktı.

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