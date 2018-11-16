Uyuşturucu sandığı deodorantı soludu, öldü

T24 Haber Merkezi

Hollanda'da yaşayan 19 yaşındaki bir genç, kendini uyuşturmak için yüksek miktarda sprey deodorant soludu ve bunun sonucunda hayatını kaybetti. Hastanede tutulan rapora göre Hollandalı genç deodorantın içinde bulunan kimyasallardan zehirlendi ve kalbi durdu.

Maasstad Hastanesi'nde çalışan Dr. Kelvin Harvey Kramp, deodoranta bağlı ölümlerin çok nadir olduğunu belirrti. Kramp aynı zamanda deodorantı aşırı derecede solumanın sonuçlarının kesin olarak bilinmemesinden dolayı insanların bu davranışa devam ettiğini belirtti.

CNN International'ın haberine göre hayatını kaybeden genç, daha önce esrar ve ketamin kullanımından rehabilitasyon merkezine yatırılmıştı.

BMJ'in perşembe günü yayınladığı rapora göre temmuz ayında olan olayda genç odasında deodorant soluduktan sonra aşırı hareketlendi ve ardından aniden vücudundaki kan akışı durdu. Kalbi duran genci sağlık görevlileri hayata döndüremedi ve hasta hastanede geçirdiği 9 günün ardından hay