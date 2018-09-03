Uyuşturucu poşetini yutup, kaçmaya çalışırken yakalandı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde polisin uyuşturucu operasyonunda yakalanacağını anlayan Resul E. (28), 23 uyuşturucu hapın bulunduğu poşeti yutarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Polis, Saray Mahallesi Hacı Hamdioğlu Caddesi\'nde uyuşturucu madde sattığı belirlenen Resul E.\'nin yakalanması için harekete geçti. Polisleri gören şüpheli kaçmaya başladı. Şüpheli polisten kaçarken cebinden çıkardığı içinde uyuşturucu hapların bulunduğu poşeti ağzına atarak yuttu. Durumu fark eden ekipler, kısa süren kovalamacanın ardından şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülen Resul E.\'nin yuttuğu ve sindirim sisteminde erimeye başlayan poşet içerisindeki 23 uyuşturucu hap çıkarıldı. Uyuşturuculara el koyan polis, Resul E.\'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. İşlemleri tamamlanan Resul E., \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

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