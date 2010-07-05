Uyuşturucu patronlarının 30 metrelik denizaltısı ele geçirildi

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Daily Mail’in haberine göre, Amerikan DEA ajanları, Kolombiya polisinin de yardımıyla, yağmur ormanlarının derinliklerindeki bir nehirde ağaç dalları ve geniş yapraklarla kamufle edilmiş bir denizaltıya baskın düzenledi.Uyuşturucu kartelleri tarafından inşa edilen denizaltının, bugüne kadar ele geçirilen en büyük uyuşturucu denizaltısı olduğu açıklandı.Baskını düzenleyen DEA ajanlarının şefi Jay Bergman, 30 metrelik denizaltının orta ve kuzey Amerikalı ülkeleri arasındaki okyanusu Amerikan sahil güvenlik gemilerine yakalanmadan rahatça geçebilecek donanıma sahip olduğunu bildirdi.Su altında elektrik motoruyla ve su üstünde dizel motorla çalışan “ev yapımı” denizaltının yağmur ormanlarındaki nehrin derinliklerinde inşa edilip burada saklandığını belirten ajan Bergman, denizaltıda bir kule ve periskobun yanı sıra, gelişmiş bir havalandırma sistemine sahip olduğunu söyledi.Daha önce de 2008 Temmuz’unda Meksika polisi, küçük boyutlarda bir uyuşturucu denizaltısı ele geçirmişti.