Uyuşturucu parası vermeyince bıçakladı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde madde bağımlısı 15 yaşındaki Ş.K, uyuşturucu parası istediği ve olumsuz yanıt aldığı internet kafe işletmecisi 37 yaşındaki Okan Zorlu\'yu bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Yenimescit Mahallesi Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Sokak\'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ş.K., sokakta yolunu kestiği internet kafe işletmecisi Okan Zorlu\'dan uyuşturucu almak için para istedi. Olumsuz yanıt alınca sinirlenen Ş.K., yanındaki bıçakla Zorlu\'yu karnından ve sol kalçasından yaraladı. Okan Zorlu, kanlar içinde yere yığılırken, Ş.K. olay yerinden kaçtı. Okan Zorlu, özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Zorlu\'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Ş.K. ise kısa süre sonra Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek, olayda kullandığı bıçakla birlikte polise teslim oldu. Soruşturma başlatıldı.



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