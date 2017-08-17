Uyuşturucu parası vermeyen anneannesini öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen torun, anneannesini bıçakladı. Ağır yaralanan anneanne kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye götürülürken, eşine torunu tarafından bıçaklandığını söylediği öğrenildi.

Olay, Sultaniye Mahallesi 782 Sokak'ta dün akşam 19.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gelen Bahattin Görmez, 70 yaşındaki eşi Sevim Görmez'i göğsünden bıçakla yaralanmış halde buldu. Bahattin Görmez durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı kadın Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmalarda yaşlı kadının kocası Bahattin Görmez'in bilgisine başvurdu. Görmez polis ekiplerine verdiği ifadesinde eşini yaralı halde bulduğunu ve ambulansla hastaneye götürülürken kendisine torunu Yıkılmaz Güney (22) tarafından bıçaklandığını söylediğini belirtti.

Uyuşturucu parası vermediği için öldürmüş

Yıkılmaz Güney'i yakalamak üzere polis ekipleri çalışma başlattı. Güney, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde bugün yakalanarak gözaltına alınarak Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Cinsel istismar' suçlarından kaydı bulunan Yıkılmaz Güney'in emniyetteki ilk ifadesinde, uyuşturucu madde almak için para istediği anneannesinden olumsuz yanıt almasına sinirlenerek bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güney, Bakırköy adliyesine sevk edildi. (DHA)