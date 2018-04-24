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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

24 Nisan 2018 14:46

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin önceki gün düzenlediği, Özel Harekat polislerinin de destek verdiği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı. Eğitimli polis köpeğinin de kullanıldığı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 kilo 47 gram skunk, 574,62 gram bonzai, 910 uyuşturucu hap, 6,69 gram toz hap, 4,2 gram esrar, yavşan otu, sinek ilacı, çakmak gazı, uçak benzini, ruhsatsız 2 tabanca, 12 mermi, 1 pompalı tüfek, 208 fişek, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 350 lira ele geçirildi.
Götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgulamaları tamamlanan 10 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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