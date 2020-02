Uyuşturucu operasyonunda tarihi eserler ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aranan evde 86 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Cengiz Topel Mahallesi\'nde S.A. ve G.Ç.\'yi uyuşturucu madde alışverişi yaptıkları sırada gözaltına aldı. S.A. tarafından yere atılan 3 ayrı folyoya sarılı bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı. Yapılan aramada tarihi 77 madeni para, 1 metal yüzük, 1 metal mühür, 1 metal ok ucu, 1 metal parça ve 5 metal yarı oval şekilde terazi parçası ele geçirilirken evdeki A.T. de gözaltına alındı. Uyuşturucu ve tarihi eserlere el konulurken, emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden S.A. \'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak\', G.Ç. ve A.T. ise \'Tarihi eser kaçakçılığı\' suçundan adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI