T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uyuşturucu operasyonunda polislere gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında uyuşturucu ticareti yapan kişilere yardımcı oldukları ve bunun karşılığında rüşvet alarak, suçu görmezden geldikleri ileri sürülen 5 polisin de bulunduğu 19

21 Eylül 2017 21:16

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında uyuşturucu ticareti yapan kişilere yardımcı oldukları ve bunun karşılığında rüşvet alarak, suçu görmezden geldikleri ileri sürülen 5 polisin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak ilçesi Kadifekale semtinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda \'torbacı\' denilen sokak satıcılarının bazı polislerle irtibatta olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, İzmir merkezli İstanbul, Konya, Şanlıurfa ve Aydın\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 25 şüpheliden 5\'i polis 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerden 4\'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis memurları T.C., Ö.S., K.A., M.D. ve O.S. ile diğer şüpheliler S.Ö., Y.B., R.Ö., M.T., H.N., K.B., İ.S., H.İ.Ç., Z.B. ve  M.T. ise \'Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olma, rüşvet alma, görevi kötüye kullanma\' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHA İZMİREmniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla MücadeleKonakKadifekaleBununCumhuriyet BaşsavcılığıKonyaAydınOperasyondaEmniyet MüdürlüğüPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24