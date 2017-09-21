Uyuşturucu operasyonunda polislere gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aralarında uyuşturucu ticareti yapan kişilere yardımcı oldukları ve bunun karşılığında rüşvet alarak, suçu görmezden geldikleri ileri sürülen 5 polisin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konak ilçesi Kadifekale semtinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda \'torbacı\' denilen sokak satıcılarının bazı polislerle irtibatta olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, İzmir merkezli İstanbul, Konya, Şanlıurfa ve Aydın\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 25 şüpheliden 5\'i polis 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır paketlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerden 4\'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis memurları T.C., Ö.S., K.A., M.D. ve O.S. ile diğer şüpheliler S.Ö., Y.B., R.Ö., M.T., H.N., K.B., İ.S., H.İ.Ç., Z.B. ve M.T. ise \'Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olma, rüşvet alma, görevi kötüye kullanma\' suçlarından adliyeye sevk edildi.