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Uyuşturucu operasyonunda koca tutuklandı, eşi serbest kaldı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 yaşındaki İlhan Ö

04 Ekim 2017 16:59

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 yaşındaki İlhan Ö., nöbetçi mahkemece tutuklandı, eşi 27 yaşındaki B.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kilimli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla İlhan Ö. ve eşi B.Ö.\'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 87 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan İlhan Ö., \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklandı, B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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