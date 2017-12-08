Uyuşturucu operasyonunda iki gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menderes ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde, bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında 30 gram kubar esrar, tabanca, 5 pompalı tüfek ve bunlara ait 113 fişek ele geçirildi. Operasyonda H.A. ve A.S. gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.



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