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UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 500 POLİS GÖREV YAPTI ANTALYA (A.A)

19 Ekim 2010 13:21

-UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 500 POLİS GÖREV YAPTI ANTALYA (A.A) - 19.10.2010 - Antalya'da 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 20'si kadın 50 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin, ''sokak satıcılarına'' yönelik istihbarat ve takip çalışması sonucu, Zeytinköy semtinde sabah erken saatlerinde operasyonlar düzenlendi. KOM, Terörle Mücadele, Asayiş, Özel Harekat şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyonda, uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddia edilen 20'si kadın 50 kişi gözaltına alındı. ''Süpürge'' adı verilen operasyonda, yakalanan kişilerin evlerinde satışa hazır paketler halinde esrar ve eroinin de bulunduğu yüklü miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

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