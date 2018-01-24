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Uyuşturucu operasyonunda 27 tutuklama

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA merkezli 4 ilde, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 35 kişiden 27'si mahkemece tutuklandı

24 Ocak 2018 12:52

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA merkezli 4 ilde, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 35 kişiden 27\'si mahkemece tutuklandı. Aralarında 7 aylık bebeğiyle birlikte gözaltına alınan Kader G.\'nin de bulunduğu 8 kişi ise serbest bırakıldı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından geçen 18 Ocak günü sabah saatlerinde yaklaşık 150 polisle Konya merkezli İstanbul, Manisa ve Karaman\'da daha önce belirlenen 37 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 
Operasyonlarda, \'Ares\' ve \'Oskar\' adlı eğitimli köpekler de arama yaptı. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; satışa hazır, paketler halinde esrar, eroin ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
KUCAĞINDA BEBEKLE HASTANEYE GELDİ, SERBEST KALDI
Merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi\'nde, bir eve yapılan baskında ise polis Onur A.\'yı (22), dini nikahla birlikte yaşadığı aynı yaştaki Kader G. ile beraber gözaltına alındı. Çiftin evinde yapılan aramada, yastıkların arasına gizlenmiş esrar ele geçirildi. Kader G.\'nin, sağlık kontrolüne kucağında 7 aylık erkek bebeğiyle geldi. 
Operasyonda gözaltına alınan 35 kişi, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 27\'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8 kişi ise serbest bırakıldı. 7 aylık bebeğiyle birlikte gözaltına alınan Kader G. de serbest bırakılanlar arasında yer alırken, dini nikahla birlikte yaşadığı Onur A. tutuklandı.

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