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Uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi hakkında kullanmak suçundan işlem yapılırken satıcı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı

20 Ocak 2018 14:27

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi hakkında kullanmak suçundan işlem yapılırken satıcı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu kullanan 4 kişi hakkında idari işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen H.E.Ö. (27) ve H.Ç. (18) gözaltına alındı. Sorguları süren iki şüpheli işlemlerin ardından adliyeye gönderilecek.

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