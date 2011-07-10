-UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 12 KİŞİ TUTUKLANDI KIRKLARELİ (A.A) - 10.07.2011 - Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklanarak cezaevine konuldu. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 ay süren teknik takip sonucunda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik olarak 4 Temmuz'da Kırklareli Vize, Tekirdağ Saray ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 14 kişiyi gözaltına almıştı. Vize Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan Mustafa Büyükcoşkun, Murat Çetin, Selahattin Gülşan, Ertan Ünal, Hasan Esmer, Ersen Taşdemir, Volkan Bulut, Yasin Gökbulut, Samet Yeşiltaş, Orbay Bayraktar, Cihan Çalışkan ve Davut Gözcü ''uyuşturucu ticareti yapmak'' suçlamasıyla tutuklanarak Pınarhisar Cezaevine konuldu. S.B. ve F.M ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.