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Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ve Şehzadeler ilçelerinde uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı

09 Mart 2018 18:15

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ve Şehzadeler ilçelerinde uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3\'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, dün saat 05.00\'te, bir ihbarı değerlendirerek, Şehzadeler ilçesi Güzelköy Mahallesi\'nde denetim yaptı. Durdurulan otomobilde 971 gram skunk isimli uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ele geçirilen otomobilin şoförü M.S. ile yanındaki arkadaşı S.F., gözaltına alındı. İşlemleri sonrası zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S., tutuklandı. Arkadaşı S.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucuyla mücadelesini sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine geçen çarşamba günü öğle saatlerinde, Alaşehir ilçe girişinde şüpheli bir otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada, vites ön taraftaki tek çorap içerisinde 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil şoförü U.H. ile otomobildeki arkadaşı A.Y., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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