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Uyuşturucu operasyonu şüphelisi 13 kişi adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN merkezli Amasya ve İstanbul'da da düzenlenen uyuşturucu operasyonununda gözaltına alının 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

12 Ocak 2018 17:22

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN merkezli Amasya ve İstanbul\'da da düzenlenen uyuşturucu operasyonununda gözaltına alının 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen 9 Ocakta Samsun merkez, Vezirköprü ilçesi, Amasya ve İstanbul\'da 14 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. 91 personel ve 29 ekiple eşliğinde gerçekleşen operasyonda işyerleri ve evlerde yapılan aramada ise paketler halinde yaklaşık 24 gram sentetik uyuşturucu, 37 gram esrar maddesi ve 307 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrollerinin ardından Veziköprü Adliyesi\'ne sevk edildi.

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