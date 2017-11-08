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Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

08 Kasım 2017 11:59

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik olarak sürdürdüğü çalışmalar sonucunda 4 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin üst, araç ve ev aramalarında tek parça halinde 5.54 gram metamfetamin, 2 parça halinde toplam 2 gram bonzai, bu maddelerin satışında kullanılan çok sayıda alüminyum folyo parçası ve  kilitli poşet ile 6.35 milimetre çapında ruhsatsız tabanca  ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 40 yaşındaki E.S. ve 27 yaşındaki İ.C.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

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