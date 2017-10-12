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Uyuşturucu nedeniyle yere yığıldı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, sokaklarda dilendiği belirtilen 45 yaşındaki E

12 Ekim 2017 21:49

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı İlçesi\'nde, sokaklarda dilendiği belirtilen 45 yaşındaki E.Ö. rahatsızlanarak yere yığıldı. Uyuşturucu kullandığı tespit edilen E.Ö. tedaviye alındı.
Akyazı Ömercikler Mahallesi\'nde öğle saatlerinde, fenalaşan E.Ö\'yü gören çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları E.Ö.\'yü Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı.
Sokaklarda dilendiği ifade edilen E.Ö.\'nün kullandığı uyuşturucu nedeniyle rahatsızlandığı belirlendi.

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