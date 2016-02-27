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Dünya

Uyuşturucu mafyası parasını timsahlarla koruyor!

Hollanda polisi Amsterdam ve Almere kentlerine geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi

27 Şubat 2016 12:01

Hollanda'da polisin evine baskın düzenlediği bir uyuşturucu kaçakçısının, paralarını timsahlarla koruduğu ortaya çıktı. 

BBC Türçe'de yer alan habere göre, Hollanda polisinin Amsterdam ve Almere kentlerinde geniş kapsamlı gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 7 ayrı eve yapılan baskınlarda, 11 kişi gözaltına alındı.

Amsterdam'daki bir evde ise polis iki timsahla karşılaştı. Polis timsahları ev sahibinin yardımıyla aşabildi.Timsahların koruduğu odada saklanan 300 bin euroya el kondu.

Uyuşturucu kaçakçılarının timsahlar için gerekli ruhsata sahip oldukları belirlendi.Bu nedenle hayvanlara el konulamadı. 

Operasyonda 500 bin adet uyuşturucu hap da ele geçirildi.

 

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