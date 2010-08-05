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UYUŞTURUCU MADDE OPERASYONU İSTANBUL (A.A)

05 Ağustos 2010 21:56

-UYUŞTURUCU MADDE OPERASYONU İSTANBUL (A.A) - 05.08.2010 - Atatürk Havalimanı Emniyet Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanı girişindeki araç kontrolünde 6 koli içinde bin 200 şişe içinde kapsüllenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı Emniyet Koruma Şube Müdürlüğü polisleri, havalimanı girişinde yaptıkları rutin araç kontrolünde 59 YA 117 plakalı minibüsü şüphe üzerine durdurdu.  Minibüste yapılan aramada medikal cihazların yanı sıra 6 kolide şişeler içinde bazı maddeler olduğu görüldü. Minibüste bulunan ve havalimanına bir yakınlarını karşılamaya geldiklerini söyleyen H.K ve Y.A isimli kişiler ile minibüs Atatürk Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğüne götürüldü.  Burada yapılan ayrıntılı aramada minibüste medikal araçların yanı sıra, toplam 6 koli ve içinde 20'şer adet kapsül bulunan bin 200 şişe ele geçirildi. Kapsüllerin içinde uyuşturucu madde olduğu tespit edilerek, el konuldu.  Gözaltına alınan H.K ve Y.A'nın, ilk ifadelerinde içinde şişeler bulunan kolileri bir çöplükte bulduklarını söylediği bildirildi.

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