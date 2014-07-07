Uyuşturucu kullanımı alkolü 10'a katladı

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Ahmet Ayer, uyuşturucu kullanımıyla ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti. Uyuşturucu kullanımının alkol kullanımını 10’a katladığını söyleyen Ayer, özellikle bonzai türü uyuşturucunun giderek yaygınlaşmasından tedirgin olduklarını söyledi.

Uyuşturucu madde kullanımındaki artış uzmanları korkutmaya başlarken, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Ahmet Ayer, aileleri endişelendirecek bir uyarı yaptı. Doğan Haber Ajansı’ndan Nermin Uçtu’nun haberine göre, toplumda uyuşturucu kullanımının özellikle gençlerde yaygınlaştığını açıklayan Ayer, kentte kurulan uyuşturucu komisyonunun alarma geçtiğini söyledi. Ayer şöyle konuştu:

"Manisa ve Ege Bölgesi’nin diğer illerinde bonzai denilen sentetik uyuşturucu tehlikesi gençleri bekliyor. Emniyet görevlilerimizle de bu konuyu ciddi bir şekilde konuşuyoruz. Sentetik uyuşturucu birkaç yıldır ülkemizde kendisini göstermeye başladı. Daha önce ilaç olarak üretilen bu maddeler, merdiven altı üretim olarak şimdi gençlerin çok erken yaşlarda tanıştıkları bir takım uyuşturucu haplar ya da maddeler olmaya başladı. Acil servisimize son aylarda artan miktarda bonzai adı verilen sentetik esrarı kullanan gençlerle ilgili başvuruları görüyoruz. Valilik olarak, Sağlık Müdürlüğü olarak, Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak bir takım çalışmalar yapılıyor. Geniş bir il konseyi bu konuda çalışıyor. Bununla ilgili ailelere kadar uzanan bir takım eğitimler planlandı."

Kullanım yaşı 10’a düştü

Uyuşturucu kullanma yaşının da giderek düştüğünü ifade eden Ayer, özellikle bonzai kullanımının artığını kaydetti. Ayer şunları söyledi:

"Biz özellikle erişkin psikiyatrileri olarak bu 10 yaşlara kadar düşen madde kullanım oranları konusunda devamlı ilimizdeki uzmanlarla toplantı yapıyoruz. Hepimizin uyuşturucuya karşı aileleri bilgilendirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı çevremizi ve yakınlarımızı takip etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çocuklarımızda ruhsal ve davranışsal anlamında beklenmeyen bir saldırganlık, agresiflik, gözlerinde kanlanma, uyku bozukluğu gibi ortada sebep olmadan ortaya çıkan belirtiler olduğunda mutlaka aile hekimleri ve bizlerle durumu paylaşmalarını istiyoruz."

'100 alkol vakası, bin uyuşturucu vakası'

Madde kullanımının alkol kullanımına oranı ile ilgili bilgi veren Ahmet Ayer açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Aylık oranlara bakıldığında 100 alkol vakası başvuruda bulunuyorsa bin de uyuşturucu vakası başvuruyor. Oran 10 kata çıkmış durumda. Artık kliniklerimizde alkol bağımlılığı hastalarımızı daha az görmeye başladık. Biz yıllar önce bu tehlikeye dikkat çekmiştik. Bunlar bu kadar kolay pazarlanınca, önleyici hizmetlere rağmen maalesef yaygınlık gösteriyor. Ama ailelerimizin ve bizlerin bilinçli olması ve bu konuda çocuklarımızın yaşadıkları bir takım sıkıntılarda onların yanında olmamız, onların çok küçük yaşta bu tip madde ile tanışmalarına engel olacaktır. Çünkü erişkin insanlarda bu bilinç büyük ölçüde olduğu için bu tip maddelere karşı daha tedbirli oluyor. Ancak 20 yaş altındaki gençlerimiz henüz olgunlaşma çabasında olan hayatında bir takım sosyal, ekonomik, eğitim sıkıntıları yaşayan gençlerimiz, maalesef pembe bir dünya yakalayacağım derken yere çakılabiliyorlar."

’Etkileri korkutucu’

Son olarak bonzainin etkileri hakkında bilgi veren Ayer, bağımlılık potansiyeli yüksek olan bir madde olduğunu belirterek, "Sentetik ilaç olarak yapıldıklarından dolayı saf madde niteliğindeler. Dolayısıyla bağımlılıktan bir takım akıl hastalığı belirtilerine, geçici körlüklere ve geçici felçlere kadar birçok rahatsızlıklara sebep olabiliyorlar. Etkileri açısından gerçekten çok korkutucu ilaçlardır" dedi.