Uyuşturucu kullanım yaşı 14'e düştü, ölüm oranı yüzde 1833 arttı!

Uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığına bağlı ölümler son 13 yılda yüzde bin 833 arttı. Uyuşturucu kullanım yaşı 14'e düştü. Araştırma önergesi veren CHP’li Didem Engin Meclis'i göreve çağırdı, "Sorunun ivedilikle ve ciddiyetle ele alınması gerekiyor” dedi

Birgün'de yer alan habere göre, 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılıkla Mücadele Günü dolayısıyla Meclis’e araştırma önergesi veren CHP Milletvekili Didem Engin, uyuşturucu kullanımının nedenlerinin araştırılması ve önleyici çözüm yollarının tespit edilmesini istedi. Tablonun korkutucu boyutta olduğunu belirterek, acil önlem çağrısında bulunan Engin, “Sorunun ivedilikle ve ciddiyetle ele alınması gerekmektedir” dedi.

Tanışma yaşı 8 yılda 2 yaş düştü



Uyuşturucu ile tanışma yaşının 8 yılda 2 yaş düştüğünü aktaran CHP’li Engin, şu ifadeleri kullandı:

“2006 yılı Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre, uyuşturucu madde kullanımına başlama yaş ortalaması 16’ydı. 2014 raporunda ise maddeyi ilk kez kullanma yaş ortalaması 14 olarak tespit edilmiş, yani uyuşturucu ile tanışma yaş ortalaması 8 yılda 2 yaş düşmüş.”



Ölümler yüzde bin 833 arttı



Uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlerin de artış gösterdiğine dikkat çeken Engin, “2000’de 12, 2005’te 26 ve 2006’da 51 vatandaşımız madde bağımlılığı bağlantılı şekilde yaşamını yitirdi. 2013’te 232 vatandaşımız doğrudan, 416 vatandaşımız ise dolaylı madde bağlantısı sebebi ile hayatını kaybetmiştir. Yani 2000 ve 2013 yılları arasında doğrudan madde bağımlılığına bağlı ölümler % 1833 oranında artmıştır” dedi.



Okulların önünde bonzai satışı!



Kolay ulaşılabilirliğin yaşanan artışta büyük etkisi olduğunu vurgulayan Didem Engin, “Özellikle büyük şehirlerde neredeyse her gün bonzai etkisi altında kendinden geçmiş bir vaziyette çırpınan gençlerimizin ve çocuklarımızın görüntüsü yürek parçalamaktadır. Okul çevrelerinde dahi uyuşturucu maddelerin rahatlıkla satıldığı sıklıkla dile getirilmektedir” diye konuştu.



Çocukları suç işlemeye itiyor



Uyuşturucunun çocukları ve gençleri suça iten önemli bir etken olduğunu hatırlatan CHP’li Engin, “2015 yılında suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine getirilen 118,245 çocuğun 42,557’sinin, yani % 36’sının, bağımlılık yapan madde kullandığı görülmüştür” dedi.



Tedavi merkezleri yetersiz



Önleyici ve tedavi hizmetlerinin gereken noktaya ulaşamadığını da kaydeden Engin, “Sağlık Bakanlığı 2017 Merkezi Bütçe Sunumu’na göre AMATEM ve ÇEMATEM’lerde tedavi amaçlı yatak sayısı yalnızca 919’dur” şeklinde konuştu.

İstanbul için alarm zilleri çalıyor



Uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının özellikle İstanbul için ciddi bir problem alanı olduğunu ifade eden CHP’li Engin, “1 yıl içerisinde doğrudan madde bağlantılı olarak tespit edilen ölümlerin % 49.6’sı yani 115 ölüm vakası İstanbul’da gerçekleşmiştir. Dolaylı madde bağlantılı ölümlerde de İstanbul yine % 32.2 oran ve 134 can kaybı ile ilk sırada yer almaktadır. İstanbul 2013 yılında en fazla kokain ve ekstazinin yakalandığı il olarak da kayıtlara geçmiştir.



2013 yılında toplam yakalanan metamfetaminin % 84.76’sı ile İstanbul ilinde gerçekleşmiştir” dedi.



Adım atılması şart



Sentetik kannabinoidlerin ilk olarak 2011 yılında 26 ilde yakalandığını belirten Engin, şöyle devam etti: “2012 yılında 43 ilimize, 2013 yılında ise 70 ilimize yayılması bir an evvel ciddi mücadele yöntemlerinin ve önleyici politikaların yürürlüğe konması gerektiğinin de bir işaretidir. Uyuşturucu maddelerin üretimi ve kaçakçılığıyla etkin mücadele için gerekli kararların alınması, satış cezalarının caydırıcı hale getirilmesi, yurttaşların bu yönde bilinçlendirilmesi, sosyal hayatın her alanının uyuşturucu maddelerden arındırılması gibi alanlarda bir an evvel kapsamlı adımların atılması şart.”