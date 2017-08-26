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Uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç, otomobilde ölü bulundu

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, uyuşturucu kullandığı iddia edilen 23 yaşındaki Alican Bektaş, otomobilde ölü bulundu

26 Ağustos 2017 01:49

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'nde, uyuşturucu kullandığı iddia edilen 23 yaşındaki Alican Bektaş, otomobilde ölü bulundu.
Olay, bugün akşam saatlerinde 9301 Sokak\'taki Tahsin Yazıcı Parkı yakınlarında meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen Alican Bektaş\'ı 35 GA 3839 plakalı otomobilde hareketsiz gören çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bektaş\'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Haberi alıp olay yerine gelen Bektaş\'ın yakınları, gözyaşı döküp sinir krizleri geçirdi. Yapılan incelemenin ardından Bektaş\'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. 

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